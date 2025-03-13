Путін відповів на ідею про перемир'я з Україною

Під час виступу Путін заявив, що хоче подякувати президенту США Дональду Трампу за те, що він звертає увагу на питання війни в Україні.

"Ми всім їм за це вдячні, тому що ця діяльність спрямована на досягнення благородної місії припинення бойових дій і людських втрат. Перше. Друге. Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призведе до довгострокового миру й усуне початкові причини цієї кризи", - сказав Путін.

Водночас він заявив, що рішення України погодитися на перемир'я було прийняте під тиском американців.

"Я абсолютно переконаний у тому, що українська сторона мала б просити про це в американців найнаполегливішим чином, виходячи з тієї ситуації, яка складається, як зараз було сказано, на землі. А як вона складається?" — сказав диктатор.

При цьому Путін заявив, що його цікавить питання того, що під час перемир'я відбуватиметься у Курській області. Він стверджує, що Росія нібито повністю контролює ситуацію. Операцію ЗСУ у Курській області Путін назвав терористичним актом і сказав, що українських військових чекає ізоляція.

"Угруповання, яке вторглося на нашу територію, перебуває в ізоляції. Це повна ізоляція і повний вогневий контроль. Управління українськими військами всередині цієї зони вторгнення втрачено. І якщо на перших етапах, буквально тиждень-два тому, українські військовослужбовці намагалися виходити звідти невеликими групами, то тепер це неможливо", - сказав Путін.

Він вважає, що українські військові зможуть вийти з Курської області лише двома способами: здатися в полон або загинути. Саме тому, на його думку, Україна має погодитися на перемир'я.

"Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі, хто там перебуває, виходитимуть без бою? Ми їх звідти повинні випустити після того, як вони скоїли масу злочинів проти мирних громадян? Або українське керівництво дасть їм команду скласти зброю, просто здатися в полон? Як це буде? Незрозуміло", - цинічно зауважив Путін.

Цікаво, що російський диктатор переймається тим, хто контролюватиме перемир'я вздовж лінії фронту в Україні. Він упевнений, що Росія наразі наступає по всій лінії розмежування.

Путін боїться, що Україна використає 30 днів перемир'я для того, щоб посилити свою армію як військовими, так і новою технікою.

"Щоб туди постачалася зброя, щоб мобілізовані знову підрозділи пройшли підготовку, і щоб нічого цього не відбувалося, тоді постає питання, як вирішуватимуться питання контролю та верифікації. Як ми можемо і як нам буде гарантовано, що нічого подібного не станеться?" - заявив він.

Окрім цього, Путін уже задався питанням щодо того, на кого "звалювати" вину за порушення перемир'я. Адже він не знає, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій.

"Хто віддаватиме накази про припинення бойових дій? І яка ціна цим наказам? Ви уявляєте, майже 9 тисяч кілометрів. Хто визначить, де і хто порушив можливу домовленість про припинення вогню протягом двох тисяч кілометрів? І потім, хто на кого звалюватиме відповідальність за порушення цієї домовленості? Це все питання, які потребують ретельного вивчення з обох сторін. Тому сама по собі ідея правильна, і ми, безумовно, її підтримуємо. Але є питання, які ми маємо обговорити", - сказав диктатор.

30-денне перемир'я в Україні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії днями відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

А вже сьогодні до Росії прибула американська делегація, яка планує обговорити режим тиші з ворогом. Однак помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що країна-терорист не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною. Втім, як відзначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, остаточне рішення ухвалює Путін.

Раніше Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Така згода є умовою для підписання угоди про корисні копалини.

Тоді Зеленський пропонував встановити припинення вогню на морі та в повітрі. За його словами, такими можуть бути перші етапи завершення війни.