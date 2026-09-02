Путин ответил, будет ли мобилизация в России после выборов

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Глава Кремля Владимир Путин опроверг, что в России будет мобилизация после выборов в Госдуму. Он утверждает, что это якобы информационная атака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед прессой после саммита ШОС в Кыргызстане.