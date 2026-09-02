Путин ответил, будет ли мобилизация в России после выборов
Глава Кремля Владимир Путин опроверг, что в России будет мобилизация после выборов в Госдуму. Он утверждает, что это якобы информационная атака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед прессой после саммита ШОС в Кыргызстане.
Во время общения одна из журналистов упомянула, что сейчас появляется все больше информации о том, что после выборов в Госдуму России в стране начнется новая волна мобилизации.
Однако Путин не дожидаясь полного вопроса, перебил представительницу СМИ и сказал следующую фразу:
"Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию", - утверждает диктатор РФ.
Мобилизация в России
Напомним, во второй половине лета президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Госдуму Путин планирует провести мобилизацию в России. Согласно одному из последних заявлений, РФ намерена набрать 300 тысяч на 2026 год, и еще столько же на 2027.
Параллельно в СМИ и не только появляется информация, которая подтверждает такие намерения Кремля. Например, WSJ писало, что в июле офицеры РФ из Питера отправились в Калининград, чтобы проверить готовность к мобилизации местных жителей, а также детали их размещения, питания и вооружения.
The Guardian тем временем пишет, что Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, принуждая российских мужчин подписывать контракты для участия в войне.
Также мы писали, по словам Зеленского, руководство России дало "зеленый свет" на мобилизацию или контрактование россиянок, которые отбывают наказание в тюрьмах.