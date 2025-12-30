У понеділок, 29 грудня, республіканець від штату Небраска заявив, що адміністрація Білого дому має спочатку перевірити всі факти, перш ніж робити публічні висновки. За його словами, очільник Кремля неодноразово вводив світ в оману.

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив Бейкон.

Заява конгресмена пролунала на тлі коментарів Трампа щодо повідомлень російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна у Новгородській області. Президент США заявив, що був "дуже розлючений" цією інформацією та назвав можливу атаку "недоречною" у нинішній момент.

Водночас Трамп визнав, що наразі перевіряється, чи є докази причетності України до цієї атаки. Він також зазначив, що інцидент вплинув на підхід США у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.

"Атака" на резиденцію Путіна

Вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.