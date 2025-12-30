В понедельник, 29 декабря, республиканец от штата Небраска заявил, что администрация Белого дома должна сначала проверить все факты, прежде чем делать публичные выводы. По его словам, глава Кремля неоднократно вводил мир в заблуждение.

"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул Бейкон.

Заявление конгрессмена прозвучало на фоне комментариев Трампа относительно сообщений российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Президент США заявил, что был "очень разъярен" этой информацией и назвал возможную атаку "неуместной" в нынешний момент.

В то же время Трамп признал, что сейчас проверяется, есть ли доказательства причастности Украины к этой атаке. Он также отметил, что инцидент повлиял на подход США в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Атака" на резиденцию Путина

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.