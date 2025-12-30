"Путин - известный лжец": в США раскритиковали Трампа за реакцию на заявления РФ о дронах

Член Палаты представителей Дон Бейкон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его реакцию на сообщения России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В понедельник, 29 декабря, республиканец от штата Небраска заявил, что администрация Белого дома должна сначала проверить все факты, прежде чем делать публичные выводы. По его словам, глава Кремля неоднократно вводил мир в заблуждение.
"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул Бейкон.
Заявление конгрессмена прозвучало на фоне комментариев Трампа относительно сообщений российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Президент США заявил, что был "очень разъярен" этой информацией и назвал возможную атаку "неуместной" в нынешний момент.
В то же время Трамп признал, что сейчас проверяется, есть ли доказательства причастности Украины к этой атаке. Он также отметил, что инцидент повлиял на подход США в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.
На это президент Владимир Зеленский заявил, что заявления россияне - это подготовка к новым вражеским ударам. Он отметил, что россияне ищут повода для того, чтобы нанести удар по государственным зданиям в Киеве.
