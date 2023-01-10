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Путін не відмовився від своїх цілей. У НАТО закликають бути готовими до тривалої війни

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав бути готовими до тривалої війни в Україні, оскільки немає ознак, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека під час брифінгу.

Столтенберг вкотре наголосив, що союзники не повинні недооцінювати Росію.

"Вони продовжують мобілізацію, працюють над отриманням додаткового обладнання та техніки. І немає жодних ознак того, що президент Путін змінив мету жорстокої війни проти України", - сказав він, додавши, що Захід має бути готовим до тривалої війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО закликав країни ЄС та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

Також ми писали, що Столтенберг не виключив можливості постачання країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс СтолтенбергВійна в Україні