Путин не отказался от своих целей. В НАТО призывают быть готовыми к длительной войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовыми к длительной войне в Украине, поскольку нет признаков, что российский диктатор Владимир Путин отказался от своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека во время брифинга.