Путін відмовився від прес-конференції через зростання антивоєнних настроїв у РФ, - британська розвідка

Кремль уперше за 10 років відмовився від щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Причина, ймовірно, пов'язана із побоюваннями через зростання антивоєнних настроїв у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Там зазначають, що прес-конференція стала важливою частиною путінського календаря громадських заходів і часто використовувалася як можливість продемонструвати "чесність" Путіна.

"Хоча питання майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов'язане з побоюваннями з приводу поширеності антивоєнних настроїв у Росії", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка наголошує, що кремлівські чиновники майже напевно вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому присутній Путін, може вийти з-під контролю через несанкціоновані обговорення "спеціальної військової операції".