Путин отказался от пресс-конференции из-за роста антивоенных настроений в РФ, - британская разведка
Кремль впервые за 10 лет отказался от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Причина, вероятно, связана с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Там отмечают, что пресс-коференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.
"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России", - говорится в сообщении.
Британская разведка подчеркивает, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.
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