Путин отказался от пресс-конференции из-за роста антивоенных настроений в РФ, - британская разведка

Кремль впервые за 10 лет отказался от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Причина, вероятно, связана с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Там отмечают, что пресс-коференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России", - говорится в сообщении.

Британская разведка подчеркивает, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".