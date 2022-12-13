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Путин отказался от пресс-конференции из-за роста антивоенных настроений в РФ, - британская разведка

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 09:13
Путин отказался от пресс-конференции из-за роста антивоенных настроений в РФ, - британская разведка Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Кремль впервые за 10 лет отказался от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Причина, вероятно, связана с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Там отмечают, что пресс-коференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу распространенности антивоенных настроений в России", - говорится в сообщении.

Британская разведка подчеркивает, что кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором присутствует Путин, может выйти из-под контроля из-за несанкционированных обсуждений "специальной военной операции".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.

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