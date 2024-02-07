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Путін відклав свій візит до Туреччини

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини відклали. Ймовірно, він відвідає Анкару в кінці квітня - на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Згідно з даними дипломатичного джерела "ТАСС" в Туреччині, візит Путіна до Анкари, який планував на 12 лютого, відкладено. Водночас інші подробиці не розкриваються. 

В коментарі пропагандистському виданню прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не може підтвердити вищезгадану інформацію оскільки "жодних термінів (офіційно, - ред.) не оголошували". Водночас він додав, що підготовка до контактів на вищому рівні продовжується.  

Пізніше джерело "ТАСС" в Анкарі додало, що візит Путіна до Туреччини, попередньо, відбудеться наприкінці квітня - на початку травня

Що передувало

Про візит Путіна до Туреччини в лютому стверджувало видання Türkiye. Очікувалось, що диктатор відвідає Анкару 12 числа.  Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що вищезгадана дата є ймовірною, втім, не остаточно, оскільки триває узгодження. 

За словами помічника російського диктатора з міжнародних справ Юрія Ушакова, під час переговорів Путін та лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорять війну проти України, а також "зерновий коридор". 

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