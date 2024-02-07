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Путин отложил свой визит в Турцию

Фото: Владимир Путин, диктатор России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию отложили. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля - начале мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Согласно данным дипломатического источника "ТАСС" в Турции, визит Путина в Анкару, который планировал на 12 февраля, отложен. В то же время, другие подробности не раскрываются.

В комментарии пропагандистскому изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить вышеупомянутую информацию, поскольку "никаких терминов (официально, - ред.) не объявляли". В то же время он добавил, что подготовка к контактам на высшем уровне продолжается.

Позже источник "ТАСС" в Анкаре добавил, что визит Путина в Турцию, предварительно, состоится в конце апреля - начале мая.

Что предшествовало

О визите Путина в Турцию в феврале утверждало издание Türkiye. Ожидалось, что диктатор посетит Анкару 12 числа. Российские СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что вышеупомянутая дата вероятна, впрочем, не окончательная, поскольку идет согласование.

По словам помощника российского диктатора по международным делам Юрия Ушакова, во время переговоров Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят войну против Украины, а также "зерновой коридор ".

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