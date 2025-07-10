Путін відкинув усі пропозиції миру: Зеленський закликав світ інвестувати в ППО України

Зеленський нагадав, що ще рік тому багато хто вважав, що Росія дійсно прагне мирних переговорів і припинення вогню, адже Москва подавала відповідні сигнали.

Проте, як зауважив президент, це виявилося частиною пропаганди, спрямованої на те, щоб перекласти відповідальність за відсутність миру на Україну.

"Але ми тоді сказали - на Росію потрібно чинити тиск, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать, що Путін відхилив усі мирні пропозиції і посилює насильство", - додав він.

Президент розповів партнерам, що протягом цієї ночі тільки в Києві було вбито двох людей, а ще 16 отримали поранення. Він згадав і про медичну лабораторію, яка була повністю зруйнована і про пошкоджені житлові будинки, торговий центр, ветеринарну клініку та основну інфраструктуру міста.

"І це при тому, що багато дронів і ракет було збито. Проте деякі з них все ж прорвалися. На цьому ми маємо зосередитися в першу чергу - ми маємо зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок засобів протиповітряної оборони та інвестицій у перехоплювальні дрони, системи протиповітряної оборони та ракети", - наголосив він.

Глава України закликав всіх українських партнерів збільшити свої інвестиції.

"Коли Росія посилює свої атаки, ми не можемо мати дефіциту фінансування для виробництва дронів. Сьогодні на цій конференції представлено понад 30 країн і сотні компаній. Ми маємо досягти того, щоб сектор протиповітряної оборони та безпілотників України підтримували понад 30 країн і сотні компаній - не тільки з України, а й з Європи, США та інших країн", - підкреслив Зеленський.