Путин отверг все предложения мира: Зеленский призвал мир инвестировать в ПВО Украины

Зеленский напомнил, что еще год назад многие считали, что Россия действительно стремится к мирным переговорам и прекращению огня, ведь Москва подавала соответствующие сигналы.

Однако, как отметил президент, это оказалось частью пропаганды, направленной на то, чтобы переложить ответственность за отсутствие мира на Украину.

"Но мы тогда сказали - на Россию нужно оказывать давление, потому что она не готовится к миру. И теперь все видят, что Путин отклонил все мирные предложения и усиливает насилие", - добавил он.

Президент рассказал партнерам, что в течение этой ночи только в Киеве были убиты два человека, а еще 16 получили ранения. Он упомянул и о медицинской лаборатории, которая была полностью разрушена и о поврежденных жилых домах, торговом центре, ветеринарной клинике и основной инфраструктуре города.

"И это при том, что много дронов и ракет было сбито. Однако некоторые из них все же прорвались. На этом мы должны сосредоточиться в первую очередь - мы должны остановить российские дроны и ракеты. Это означает больше поставок средств противовоздушной обороны и инвестиций в перехватывающие дроны, системы противовоздушной обороны и ракеты", - подчеркнул он.

Глава Украины призвал всех украинских партнеров увеличить свои инвестиции.

"Когда Россия усиливает свои атаки, мы не можем иметь дефицита финансирования для производства дронов. Сегодня на этой конференции представлены более 30 стран и сотни компаний. Мы должны достичь того, чтобы сектор противовоздушной обороны и беспилотников Украины поддерживали более 30 стран и сотни компаний - не только из Украины, но и из Европы, США и других стран", - подчеркнул Зеленский.