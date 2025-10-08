ua en ru
Путін відкинув мир, тому втратив 20% бензину через "далекобійні санкції", - Зеленський

Україна, Середа 08 жовтня 2025 21:07
Путін відкинув мир, тому втратив 20% бензину через "далекобійні санкції", - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Дефіцит бензину в Росії вже становить майже 20%. Крім того, країна-агресорка використовує резервні запаси дизелю через удари по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна досягає дійсно значних речей, зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника 20%", - повідомив український лідер.

Це значення стосується бензину, а щодо дизелю, то, за його словами, РФ вже використовує резерви, які берегла на "чорний день".

Зеленський нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну неодноразово пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь.

"Він відкинув усі наші та американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують, наші далекобійні удари стали точнішими", - підкреслив президент України.

Дефіцит бензину у РФ

Нагадаємо, обмеження на продаж бензину почали діяти ще в кількох областях Росії. Зокрема, Тюменській і Свердловській, а раніше їх вже запровадили в Челябінській і Новосибірській областях, а також окупованому Криму.

Російські водії з вівторка, 7 жовтня можуть купувати не більше 30 літрів пального марки 92 і 95. На деяких заправках бензин АІ-95 відпускають виключно за паливними картками.

Зазначимо, протягом серпня-вересня через складну ситуацію з паливом у РФ закрилися 360 АЗС. Згідно з даними аналітиків, кожна п'ятдесята заправка в країні-агресорці перестала продавати бензин.

РБК-Україна раніше писало, що внаслідок дефіциту російська влада вирішила продовжити до кінця жовтня заборону на продаж бензину за кордон.

