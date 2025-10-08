Путін відкинув мир, тому втратив 20% бензину через "далекобійні санкції", - Зеленський

Дефіцит бензину в Росії вже становить майже 20%. Крім того, країна-агресорка використовує резервні запаси дизелю через удари по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна досягає дійсно значних речей, зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника 20%", - повідомив український лідер.

Це значення стосується бензину, а щодо дизелю, то, за його словами, РФ вже використовує резерви, які берегла на "чорний день".

Зеленський нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну неодноразово пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь.

"Він відкинув усі наші та американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують, наші далекобійні удари стали точнішими", - підкреслив президент України.