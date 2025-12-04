Путін відхилив частину мирних пропозицій США щодо України

Зокрема російський диктатор заявив, що зустріч зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером тривала довго, тому що США запропонували пройти по кожному пункту мирних пропозицій. Мовляв, це була "корисна та потрібна зустріч".

Також Путін сказав, що відтепер у "мирному плані" аж 27 пунктів. За його заявою, американська сторона нібито "розділила 27 пунктів свого плану на чотири окремі пакети й запропонувала обговорювати їх по черзі".

Частину мирних пропозицій США при цьому Росія, за словами диктатора, відхилила. Які саме це були пропозиції, Путін не сказав.

"Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота", - заявив він.