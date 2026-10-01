Путін видав порцію абсурду про Україну: "війну не починали і першими по мирних не б'ємо"

Путін вигадав причину війни

Диктатор цинічно заявив, що не Росія почала воювати, а "почали воювати з нею, заохочуючи націоналізм в Україні".

На схиблену думку Путіна, НАТО не потрібно було розпочинати освоєння "історичних територій Росії" (Україну - ред.).

"Росію свідомо поставили в ситуацію, коли довелося свідомо захищатися зі зброєю в руках", - вигадав причину війни Путін.

І цинічно додав, що всі хочуть жити, тож "давайте жити дружно і разом шукати шляхи, як це зробити".

"Гуманізм" армії країни-агресорки

Також глава Кремля брехливо заявив, що окупанти нібито ніколи не порушували правил ведення війни. Ще він на тлі масованого терору проти мирних міст України додав, що Росія буцімто першою не атакує цивільні об'єкти.

"Російські військові завжди керувалися непорушністю норм ведення війни і ніколи першими спеціально не атакували об'єкти громадянської інфраструктури", - каже він.