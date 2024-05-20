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Путін веде війну проти України в масштабах 19 століття, це погана стратегія, - Остін

Понеділок 20 травня 2024 20:15
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Путін веде війну проти України в масштабах 19 століття, це погана стратегія, - Остін Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін намагається проводити війну проти України в масштабах 19 століття. Але у 2024 році це є поганою стратегією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна після засідання "Рамштайна".

"Путінські сили почали нові операції, щоб захопити суверенну територію України, вони захоплюють села і бомблять дамби та електростанції", - заявив він.

При цьому Остін підкреслив, що Путін сподівається, що Україна впаде і група "Рамштайн" розпадеться.

"Але він не правий. Путін намагається проводити війну в масштабах 19 століття у 2024 році - це погана стратегія", - сказав Остін.

Що США вже передали Україні

Глава Пентагону додав, що під час засідання "Рамштайн" учасники багато говорили про систему оборони України і як боротися проти російської, іранської та північнокорейської зброї.

"США намагаються забезпечити те, що необхідно Україні зараз, особливо в районі Харкова. Ми знаємо, що США підписали додатковий пакет допомоги Україні, з системами Patriot і HIMARS, включно з боєприпасами до цих систем та іншими необхідними речами", - сказав він.

Окремо Остін підкреслив, що додатковий пакет, який США нещодавно підписали, включатиме 155-міліметрові боєприпаси, а також додаткові речі.

Засідання "Рамштайн"

Сьогодні відбулася 22-га зустріч у форматі "Рамштайн". На ній учасники обговорювали можливості підтримки України у військовому плані.

При цьому раніше Остін заявляв, що майбутні тижні і місяці для України будуть вирішальними.

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