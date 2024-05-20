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Глава Пентагону попередив, що найближчі тижні та місяці в Україні будуть вирішальними

Понеділок 20 травня 2024 15:56
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Глава Пентагону попередив, що найближчі тижні та місяці в Україні будуть вирішальними Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Майбутні тижні і місяці для України будуть вирішальними, але країни Заходу продовжать діяти рішуче, щоб допомогти країні боротися за свою свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.

"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.

Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.

Остін додав, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.

Засідання "Рамштайн"

Нещодавно стало відомо, що США проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання заплановано на понеділок, 20 травня.

За планом близько 50 країн-учасників формату "Рамштайн" обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.

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