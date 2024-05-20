Глава Пентагону попередив, що найближчі тижні та місяці в Україні будуть вирішальними
Майбутні тижні і місяці для України будуть вирішальними, але країни Заходу продовжать діяти рішуче, щоб допомогти країні боротися за свою свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.
"Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки", - сказав він.
Глава Пентагону уточнив, що якщо російський диктатор Володимир Путін переможе, то тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів.
Остін додав, що це залишить Європу під "тінню Путіна" і зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу і безпеку важлива для всіх країн Заходу.
Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.
Засідання "Рамштайн"
Нещодавно стало відомо, що США проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Онлайн-засідання заплановано на понеділок, 20 травня.
За планом близько 50 країн-учасників формату "Рамштайн" обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї суверенної території.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.