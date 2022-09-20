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Путін веде війну не лише з Україною, а й з усією Європою, - Санчес

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Мадрид, Вівторок 20 вересня 2022 12:22
Путін веде війну не лише з Україною, а й з усією Європою, - Санчес Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом - і вона програє.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергетику як інструмент війни, бо йому загрожують цінності ЄС.

Прем'єр Іспанії наполягає, що хоча Путін досяг успіху у підвищенні цін на енергоносії в Європі, змушуючи проводити масштабні ринкові інтервенції, щоб зменшити фінансові втрати домогосподарств та компаній, Москва насправді підштовхує ЄС до зближення.

Санчес вважає, що ЄС здобуває уроки з послідовних криз, що обрушилися на континент з 2008 року. Як останні приклади цієї тенденції іспанський прем'єр назвав угоди між урядами країн ЄС про об'єднання боргів, координацію інвестицій в оборону та відмову від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що повернення захоплених Росією територій Україні стане важливим кроком для переговорів щодо завершення війни між країнами.

Додамо, що Росія може зіткнутися з тривалішою та глибшою рецесією через санкції.

Крім того, ціни на нафту дешевшають третій тиждень поспіль.

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