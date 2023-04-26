Путін не вдається до серйозних репресій, бо боїться втратити владу, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін боїться втратити владу, тому не вдається до підтримки відверто репресивних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В підтвердження цьому аналітики наводять приклад, як російський уряд відкликав із російської Держдуми законопроект, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.
"Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - пишуть аналітики.
Крім цього, деякі російські джерела повідомляють, що Путін не підтримує повернення смертної кари в РФ.
"Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, щоб вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя", - зазначають в ISW.
Аналітики також зазначають, що Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.
Ключові висновки
- Високопоставлені чиновники США та ЄС вважають, що президент Росії Володимир Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.
- Український військовий чиновник 25 квітня заявив, що українські сили досягають "вражаючих результатів" у контрбатарейній боротьбі проти російських сил на окупованому Росією східному (лівому) березі річки Дніпро.
- Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про обмежені покращення відносин "Вагнера" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.
- Російські ультранаціоналісти продовжують виступати за прийняття Кремлем сталінських репресій.
- Кремль продовжує уникати відверто репресивних заходів, ймовірно, через турботу про стабільність режиму Путіна.
- Російські правозахисні організації "ОВД-Інфо", "Меморіал" і "Русь за ґратами" 25 квітня оскаржили російський закон про цензуру проти дискредитації російської армії.
- Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували атакувати Бахмут і його околиці, а також уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Російські військові блогери продовжували різко заперечувати, що українські війська зайняли стійкі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Міністерство оборони Росії намагається фінансово стимулювати російських полонених воювати в Україні, пропонуючи їм компенсацію, еквівалентну компенсації російських добровольців.
- Центр Українського Спротиву повідомив, що українські партизани підірвали блокпост російських військ під Олешками.
Нагадаємо, що на окупованих територіях російські окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи" з паспортизації.
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