Путин не прибегает к серьезным репрессиям, потому что боится потерять власть, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В подтверждение этому аналитики приводят пример, как российское правительство отозвало из российской Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для покинувших страну россиян.

"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "изменили" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется в введении таких непопулярных мер", - пишут аналитики.

Кроме того, некоторые российские источники сообщают, что Путин не поддерживает возвращение смертной казни в РФ.

"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой имидж дипломатического и терпимого царя", - отмечают в ISW.

Аналитики также отмечают, что Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.

Ключевые выводы