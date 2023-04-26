Путин не прибегает к серьезным репрессиям, потому что боится потерять власть, - ISW
Российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В подтверждение этому аналитики приводят пример, как российское правительство отозвало из российской Госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для покинувших страну россиян.
"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "изменили" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется в введении таких непопулярных мер", - пишут аналитики.
Кроме того, некоторые российские источники сообщают, что Путин не поддерживает возвращение смертной казни в РФ.
"Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, не решается разрушить свой имидж дипломатического и терпимого царя", - отмечают в ISW.
Аналитики также отмечают, что Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.
Ключевые выводы
- Высокопоставленные чиновники США и ЕС считают, что президент России Владимир Путин не захочет вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.
- Украинский военный чиновник 25 апреля заявил, что украинские силы достигают "впечатляющих результатов" в контрбатарейной борьбе против российских сил на оккупированном Россией восточном (левом) берегу реки Днепр.
- Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг оценку ISW от 22 апреля об ограниченных улучшениях отношений "Вагнера" с российским военным командованием накануне запланированного украинского контрнаступления.
- Российские ультранационалисты продолжают выступать за принятие Кремлем сталинских репрессий.
- Кремль продолжает избегать откровенно репрессивных мер, вероятно, из-за заботы о стабильности режима Путина.
- Российские правозащитные организации "ОВД-Инфо", "Мемориал" и "Русь за решеткой" 25 апреля обжаловали российский закон о цензуре против дискредитации российской армии.
- Российские источники утверждали, что российские силы совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали атаковать Бахмут и его окрестности, а также вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
- Российские военные блоггеры продолжали резко отрицать, что украинские войска заняли устойчивые позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Министерство обороны России пытается финансово стимулировать российских пленных воевать в Украине, предлагая им компенсацию, эквивалентную компенсации российских добровольцев.
- Центр Украинского Сопротивления сообщил, что украинские партизаны взорвали блокпост российских войск под Олешками.
Напомним, что на оккупированных территорияхроссийские кафиры усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы" по паспортизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .