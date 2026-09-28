UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін вчетверте за рік збільшив армію на тлі чуток про мобілізацію

21:24 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін підвищив чисельність армії РФ вчетверте за 2026 рік. У період з 2022-го по 2025 роки він робив це всього тричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Путіна, передає "Агентство.Новости" у Telegram.

Путін знову збільшив армію

Путін підписав указ, яким збільшив чисельність військовослужбовців в армії РФ на 15,5 тисяч осіб.

Фото: Указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення армії РФ (t.me/agentstvonews)

Востаннє очільник Кремля підвищував її наприкінці липня на:

  • 25 тисяч військовослужбовців,
  • 2 тисячі цивільних співробітників.

Тоді додаткові ставки було виділено під створення військово-будівельних підрозділів – сучасних аналогів радянських будбатів, пише видання.

У середині червня загальна чисельність військових була збільшена на 7,7 тисячі осіб. Ще раніше, у березні, штатна чисельність зростала на 2 тисячі осіб.

Збільшення армії з 2022 року

До 2026 року Путін востаннє змінював чисельність армії у вересні 2024 року відразу на 180 тисяч осіб.

До цього аналогічний указ Путін підписував у грудні 2023 року (приріст на 169,4 тисяч осіб).

Вперше за час повномасштабної війни проти України указ про підвищення чисельності Путін підписував у серпні 2022 року.Тоді він збільшував чисельність ЗС на 137 тисяч осіб.

Видання зазначає, що четвертий за рік указ про підвищення чисельності ЗС Путін підписав на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в Росії або про можливий напад Росії на європейські країни.

Російська влада офіційно неодноразово заперечувала такі плани.

Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор знову масштабував штатну чисельність армії РФ. У липні було підписано відповідний указ.

Крім того, 22 липня російська Держдума ухвалила законопроєкт. Документ дозволяє громадянам із непогашеною судимістю укладати контракти з Міноборони РФ під час формальних періодів мобілізації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМобілізація в Росії