Путін вчетверте за рік збільшив армію на тлі чуток про мобілізацію

Російський диктатор Володимир Путін підвищив чисельність армії РФ вчетверте за 2026 рік. У період з 2022-го по 2025 роки він робив це всього тричі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Путіна, передає "Агентство.Новости" у Telegram.
Путін підписав указ, яким збільшив чисельність військовослужбовців в армії РФ на 15,5 тисяч осіб.
Востаннє очільник Кремля підвищував її наприкінці липня на:
Тоді додаткові ставки було виділено під створення військово-будівельних підрозділів – сучасних аналогів радянських будбатів, пише видання.
У середині червня загальна чисельність військових була збільшена на 7,7 тисячі осіб. Ще раніше, у березні, штатна чисельність зростала на 2 тисячі осіб.
До 2026 року Путін востаннє змінював чисельність армії у вересні 2024 року відразу на 180 тисяч осіб.
До цього аналогічний указ Путін підписував у грудні 2023 року (приріст на 169,4 тисяч осіб).
Вперше за час повномасштабної війни проти України указ про підвищення чисельності Путін підписував у серпні 2022 року.Тоді він збільшував чисельність ЗС на 137 тисяч осіб.
Видання зазначає, що четвертий за рік указ про підвищення чисельності ЗС Путін підписав на тлі повідомлень про можливу мобілізацію в Росії або про можливий напад Росії на європейські країни.
Російська влада офіційно неодноразово заперечувала такі плани.
Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор знову масштабував штатну чисельність армії РФ. У липні було підписано відповідний указ.
Крім того, 22 липня російська Держдума ухвалила законопроєкт. Документ дозволяє громадянам із непогашеною судимістю укладати контракти з Міноборони РФ під час формальних періодів мобілізації.