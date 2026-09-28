Путин в четвертый раз за год увеличил армию на фоне слухов о мобилизации

Российский диктатор Владимир Путин повысил численность армии РФ в четвертый раз за 2026 год. В период с 2022 по 2025 годы он делал это всего трижды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Путина, передает "Агентство.Новости" в Telegram.
Путин подписал указ, которым увеличил численность военнослужащих в армии РФ на 15,5 тысяч человек.
В последний раз глава Кремля повышал ее в конце июля на:
Тогда дополнительные ставки были выделены для создания военно-строительных подразделений - современных аналогов советских стройбатов, пишет издание.
В середине июня общая численность военных была увеличена на 7,7 тысяч человек. Еще раньше, в марте, штатная численность росла на 2 тысячи человек.
До 2026 года Путин последний раз менял численность армии в сентябре 2024 года сразу на 180 тысяч человек.
До этого аналогичный указ Путин подписывал в декабре 2023 года (прирост на 169,4 тысячи человек).
Впервые за время полномасштабной войны против Украины указ о повышении численности Путин подписывал в августе 2022 года. Тогда он увеличивал численность ВС на 137 тысяч человек.
Издание отмечает, что четвертый за год указ о повышении численности ВС Путин подписал на фоне сообщений о возможной мобилизации в России или о возможном нападении России на европейские страны.
Российские власти официально неоднократно отрицали такие планы.
Ранее РБК-Украина писало, что российский диктатор снова масштабировал штатную численность армии РФ. В июле был подписан соответствующий указ.
Кроме того, 22 июля российская Госдума приняла законопроект. Документ разрешает гражданам с непогашенной судимостью заключать контракты с Минобороны РФ в период формальных периодов мобилизации.