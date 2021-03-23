Путин вакцинировался от COVID
Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Однако не известно, какой именно вакциной он привился.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "ТАСС".
По его словам, после вакцинации Путин чувствует себя хорошо.
"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - заявил Песков.
Ранее Песков заявлял, что Путин вакцинируется одной из трех российских вакцин, однако он не уточнил какой именно.
"Все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны", - заявил тогда он.
Отметим, что в России вакцинируют препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов, которые проверят клинические испытания и производство вакцины "Спутник V".
А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что ЕС не нужна российская вакцина, поскольку Евросоюз сможет добиться коллективного иммунитета до 14 июля, используя имеющееся европейское производство.