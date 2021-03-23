Путин вакцинировался от COVID

Во вторник, 23 марта, президент России Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. Однако не известно, какой именно вакциной он привился.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , передает "ТАСС".

По его словам, после вакцинации Путин чувствует себя хорошо.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - заявил Песков.

Ранее Песков заявлял, что Путин вакцинируется одной из трех российских вакцин, однако он не уточнил какой именно.

"Все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны", - заявил тогда он.

Отметим, что в России вакцинируют препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".