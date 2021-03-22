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Регулятор ЕС направит в Россию инспекцию для проверки вакцины "Спутник V"

Новина українською → Брюссель, Понедельник 22 марта 2021 10:56
Регулятор ЕС направит в Россию инспекцию для проверки вакцины "Спутник V" Фото: врач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов. Они будут проверять клинические испытания и производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, сообщает итальянское издание la Presse.

По его словам, проверку, помимо "Спутника V", в данный момент проходят немецкая Curevac и американская Novavax.

"В отношении "Спутника V" идет циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее принять решение. В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований", - рассказал Кавалери.

Он отметил, что потом поднимут вопрос возможного одобрения этой вакцины в итоге.

Напомним, Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Отметим, некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

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