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Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента

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Москва, Пятница 25 марта 2022 13:43
Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента Фото: Анатолий Чубайс (thebell io)
Автор: Мария Кучерявец

Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства в связях с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом", - сказал Песков.

Напомним, недавно иностранные СМИ сообщили, что специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с должности и покинул Россию.

После чего российская пресса подтвердила лишь факт отставки Чубайса, а поводу его отъезда из РФ подтверждений не было. Сам политик этот вопрос журналистов проигнорировал.

Отметим, в декабре 2020-го Анатолий Чубайс был назначен на пост спецпредставителя Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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