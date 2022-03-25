Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента

Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства в связях с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом", - сказал Песков.

Напомним, недавно иностранные СМИ сообщили, что специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с должности и покинул Россию.

После чего российская пресса подтвердила лишь факт отставки Чубайса, а поводу его отъезда из РФ подтверждений не было. Сам политик этот вопрос журналистов проигнорировал.

Отметим, в декабре 2020-го Анатолий Чубайс был назначен на пост спецпредставителя Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.