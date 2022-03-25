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Путін звільнив Чубайса з посади спецпредставника президента

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 13:43
Путін звільнив Чубайса з посади спецпредставника президента Фото: Анатолій Чубайс (thebell io)
Автор: Марія Кучерявець

Путін підписав указ про звільнення Анатолія Чубайса з посади спеціального представника глави держави у зв'язках із міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку. З такою заявою виступив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Указ про звільнення з посади Анатолія Чубайса підписано президентом", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно іноземні ЗМІ повідомили, що спеціальний представник президента РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс пішов з посади та покинув Росію.

Після чого російська преса підтвердила лише факт відставки Чубайса. Щодо його від'їзду з РФ підтверджень немає. Сам політик це питання журналістів проігнорував.

Зазначимо, в грудні 2020-го Анатолій Чубайс був призначений на пост спецпредставника Путіна зі зв'язків з міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку.

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