МИД ответил Путину по "военной операции на Донбассе": не соответствует действительности

Украина не готовит силовую военную операцию по деоккуации Донбасса. Киев остается приверженным дипломатическому решению конфликта.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
В частности, он прокомментировал сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе. По его словам, это не соответствует действительности.
"Украина стремится исключительно к миру", - заявил Николенко.
Он подчеркнул, что руководство Украины пытается сдвинуть с места нормандский процесс, а делегация в Трехсторонней контактной группе и глава Офиса президента Андрей Ермак сделали все для достижения режима прекращения огня.
"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - добавил Николенко.
Отметим, Путин, комментируя опасения Запада насчет российского вторжения в Украину, заявил, что у него складывается впечатление, что якобы Украина готовит военную операцию на Донбассе.
Подробнее в материале "Война, газ и будущее Донбасса: что на пресс-конференции Путин сказал об Украине".