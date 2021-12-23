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МИД ответил Путину по "военной операции на Донбассе": не соответствует действительности

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина не готовит силовую военную операцию по деоккуации Донбасса. Киев остается приверженным дипломатическому решению конфликта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

В частности, он прокомментировал сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе. По его словам, это не соответствует действительности.

"Украина стремится исключительно к миру", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что руководство Украины пытается сдвинуть с места нормандский процесс, а делегация в Трехсторонней контактной группе и глава Офиса президента Андрей Ермак сделали все для достижения режима прекращения огня.

"Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - добавил Николенко.

Отметим, Путин, комментируя опасения Запада насчет российского вторжения в Украину, заявил, что у него складывается впечатление, что якобы Украина готовит военную операцию на Донбассе.

Подробнее в материале "Война, газ и будущее Донбасса: что на пресс-конференции Путин сказал об Украине".

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Владимир ПутинМИД УкраиныДонбасс