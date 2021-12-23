МЗС відповіло Путіну щодо "воєнної операції на Донбасі": не відповідає дійсності

Зокрема, він прокоментував сьогоднішню заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує чергову військову операцію на Донбасі. За його словами, це не відповідає дійсності.

"Україна прагне виключно до миру", - заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що керівництво України намагається зрушити з місця нормандський процес, а делегація в Тристоронній контактній групі і глава Офісу президента Андрій Єрмак зробили все для досягнення режиму припинення вогню.

"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят", - додав Ніколенко.