RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС відповіло Путіну щодо "воєнної операції на Донбасі": не відповідає дійсності

Автор: Дмитро Левицький

Україна не готує силову військову операцію з деокупації Донбасу. Київ залишається прихильним дипломатичному вирішенню конфлікту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Зокрема, він прокоментував сьогоднішню заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує чергову військову операцію на Донбасі. За його словами, це не відповідає дійсності.

"Україна прагне виключно до миру", - заявив Ніколенко.

Він підкреслив, що керівництво України намагається зрушити з місця нормандський процес, а делегація в Тристоронній контактній групі і глава Офісу президента Андрій Єрмак зробили все для досягнення режиму припинення вогню.

"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят", - додав Ніколенко.

Зазначимо, Путін, коментуючи побоювання Заходу щодо російського вторгнення до України, заявив, що у нього складається враження, що нібито Україна готує військову операцію на Донбасі.

Детальніше в матеріалі "Війна, газ і майбутнє Донбасу: що на прес-конференції Путін сказав про Україну".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінМЗСДонбас