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"Путин уверял, что не инициировал эскалацию". Макрон рассказал о визите в Кремль и плане новых гарантий

Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время его вчерашней встречи с российским президентом Владимиром Путиным тот уверял его, что РФ не является инициатором военной эскалации. Она лишь "реагирует".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского лидера во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Путин - ред.) меня уверял, что он не является инициатором такой эскалации, а лишь реагирует. Но мы видим базы в Беларуси, маневры. Он это оправдывает давлением и напряжением. Мы сейчас находимся в процессе обсуждения, не нужно преуменьшать ситуацию", - рассказал Макрон.

При этом французский лидер заявил о планах наработке "новых форматов гарантий безопасности".

"Характер этой обстановки еще не имел прецедентов, но Франция взвешивала каждое слово, мы провели несколько часов дискуссий с президентом Путиным. До этого мы отрабатывали действия и коммуникацию, чтобы быть верными своим ценностям и при этом нарабатывать новые форматы гарантий безопасности в регионе, их развитие мы увидим в ближайшие недели", - анонсировал Макрон.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным, они обсудили ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе, подробно о встрече - в материале РБК-Украина.

После чего издание The Financial Times опубликовало информацию о том, что президенты Франции и России в рамках встречи в Москве заключили соглашение о снижении напряженности ситуации вокруг Украины.

Впрочем, в Кремле опровергли эту информацию.

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