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Диалог не закончен. Путин рассказал о подготовке ответа России по "гарантиям безопасности"

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Москва, Вторник 08 февраля 2022 02:33
Диалог не закончен. Путин рассказал о подготовке ответа России по "гарантиям безопасности" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обошел вопросы по "гарантиям безопасности". Россия готовит ответ США и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Что будет дальше. Подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом я господина Макрона проинформировал об этом. Направим в Вашингтон и Брюссель. Там есть две вещи, которые можно обсуждать, они правда второстепенные. Будем добиваться ответа на ключевые вопросы. В ответе, который мы получили, я не буду вскрывать каждую статью, но ни по одному из пунктов не просто нет ответа "нет" или "да", их просто обошли. Я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - заявил Путин.

По его словам, Макрон рассказал о позиции Франции по "гарантиям безопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России направило запросы по "гарантиям безопасности" 57 странам-членам ОБСЕ и НАТО. В них затрагиваются те же вопросы, которые Россия поднимала в предыдущих письмах, в частности, отказ от расширения НАТО, в том числе за счет вступления Украины.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности". Обсуждения идут с конца 2021 года, но Москва выдвигает неприемлемые для Запада условия.

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