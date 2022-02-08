Диалог не закончен. Путин рассказал о подготовке ответа России по "гарантиям безопасности"

"Что будет дальше. Подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом я господина Макрона проинформировал об этом. Направим в Вашингтон и Брюссель. Там есть две вещи, которые можно обсуждать, они правда второстепенные. Будем добиваться ответа на ключевые вопросы. В ответе, который мы получили, я не буду вскрывать каждую статью, но ни по одному из пунктов не просто нет ответа "нет" или "да", их просто обошли. Я не считаю, что на этом наш диалог закончен", - заявил Путин.

По его словам, Макрон рассказал о позиции Франции по "гарантиям безопасности".