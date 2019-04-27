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В Конгрессе США возмущены из-за российских паспортов на Донбассе

Новости » Политика    27.04.2019 - 03:21
В Конгрессе США возмущены из-за российских паспортов на Донбассе
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

Влиятельные сенаторы и конгрессмены обвинили Россию в попытке легитимизировать оккупацию

Представители обеих палат Конгресса США осудили подписанный президентом Владимиром Путиным указ об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

Дипломаты отмечают, что с соответствующими заявлениями выступили влиятельные сенаторы и конгрессмены США.

В частности, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената, республиканец Джим Инхоф назвал последние действия России еще одним нападением на суверенитет Украины.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин несерьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за ее агрессию”, - призвал сенатор.

Еще один сенатор-республиканец, сопредседатель сенатского украинского кокуса Роб Портман заявил, что Россия таким образом пытается легитимизировать оккупацию.

"Решение России об ускорении предоставления гражданства жителям востока Украины является еще одной наглой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов Россией. Эти территории являются частью Украины, а не России", - подчеркнул он.

А председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель призвал власти России отменить провокационный указ.

"Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность”, - считает конгрессмен.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик", после чего было проведено экстренное заседание Совета безопасности ООН.

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