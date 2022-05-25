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Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом, тем временем в так называемой "администрации Запорожской области" заявили, что готовят инфраструктуру для организации выдачи жителям российских паспортов.

Стоит отметить, что в 2019 году РФ установила упрощенную выдачу гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНВ". Сейчас Путин своим указом добавил к этому же закону об упрощенном гражданстве Херсонскую и Запорожскую области.

Напомним, ранее в украинском Минобороны заявляли, что оккупационная "власть" проводит мероприятия по подготовке "включения" захваченных территорий Украины в состав России. Враг уже начал подготовку к выдаче своих паспортов.

Добавим, что российские оккупанты сейчас также осуществляют незаконную выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

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Владимир ПутинЗапорожская областьХерсонская областьОккупированные территории