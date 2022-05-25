RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів Запорізької та Херсонської областей

Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Зараз території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

При цьому, тим часом у так званій "адміністрації Запорізької області" заявили, що готують інфраструктуру для організації видачі жителям російських паспортів.

Варто зазначити, що в 2019 році РФ встановила спрощену видачу громадянства мешканцям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Наразі Путін своїм указом додав до цього ж закону про спрощене громадянство Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, раніше в українському Міноборони заявляли, що окупаційна "влада" проводить заходи щодо підготовки "включення" захоплених територій України до складу Росії. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів.

Додамо, що російські окупанти зараз також здійснюють незаконну видачу паспортів РФ мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей за прискореною процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЗапорожская областьХерсонская областьОкуповані території