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Путін дорікнув США у військових навчаннях біля кордонів Росії

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Женева, Середа 16 червня 2021 19:14
Путін дорікнув США у військових навчаннях біля кордонів Росії Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін дорікнув США у військових навчаннях біля кордонів Росії, які проходять зараз. Він каже, що РФ не проводить навчання біля Америки.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Путін шкодує, що США проводять навчання біля російських кордонів.

"Ми проводимо навчання на своїй території, так само, як Сполучені Штати проводять на своїй території багато навчань. Але ми не проводимо навчань, підтягуючи свою техніку і особовий склад до державних кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз", - заявив він.

РБК-Україна писало, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

Нагадаємо, Володимир Путін пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська.

Зазначимо, в кінці квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, в тому числі безпосередньо в зоні конфлікту.

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