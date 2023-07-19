Путін уклав угоду з Пригожиним, "щоб урятувати свою шкуру", - глава МІ-6

"Він дійсно не чинив опір Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі. Так що навіть я не можу зазирнути в голову Путіна", - сказав він.

На його думку, якщо подивитися на поведінку Путіна того дня, Пригожин почав "як зрадник за сніданком".

"Його пробачили за вечерею, а за кілька днів запросили на чай. Отже, є деякі речі, і навіть главі МІ-6 важко спробувати інтерпретувати їх з погляду хто входить, а хто виходить", - додав він.

Глава МІ-6 заявив, що Пригожин живий і перебуває на волі після бунту. Він, як сказав Мур, "плаває довкола". Однак на Путіна явно чиниться внутрішній тиск, додав глава розвідки.

"У вас не буде групи найманців, що просуваються по автомагістралі у бік Москви і опинилися в межах 125 кілометрів від Москви, якщо ви не зовсім передбачили, що це мало статися. Так що я думаю, що він, ймовірно, відчуває певний тиск", - додав він.

Бунт Пригожина

24 червня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував бунт, який виявився провальним. У ході свого перевороту Пригожин звернув "похід на Москву", не дійшовши до російської столиці близько 200 км. Після цього у Путіна вирішили закрити проти нього кримінальну справу за умови, що той вирушить до Білорусі. Буквально вчора стало відомо, що Пригожин вчетверте останнім часом прилетів до Білорусі.