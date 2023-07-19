Путин заключил сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру", - глава МИ-6

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина", - сказал он.

По его мнению, если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал "как предатель за завтраком".

"Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, и даже главе МИ-6 трудно попытаться интерпретировать их с точки зрения кто входит, а кто выходит", - добавил он.

Глава МИ-6 заявил, что Пригожин жив и находится на свободе после бунта. Он, как сказал Мур, "плавает вокруг". Однако на Путина явно оказывается внутреннее давление, добавил глава разведки.

"У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров от Москвы, если вы не совсем предсказали, что это должно было случиться. Так что я думаю, что он, вероятно, чувствует некоторое давление", - добавил он.