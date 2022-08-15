Ограничился Донбассом. Путин снова высказался о целях "спецоперации" против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне якобы выполняют все цели "спецоперации" против Украины, а именно "освобождают" землю Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера страны-агрессора, которое обнародовало издание " РИА-Новости ".

"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР и ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - заявил Путин.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за границы "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали, что, по словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, России якобы нужно отодвинуть украинские войска "подальше от Донбасса".

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