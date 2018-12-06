ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Путін погрожує наростити виробництво ракет при виході США з договору про РСМД

Новини » Політика    06.12.2018 - 08:24
Путін погрожує наростити виробництво ракет при виході США з договору про РСМД
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що США спеціально звинуватили Росію в порушенні договору

Російська Федерація активізує виробництво заборонених договором про ракети середньої і малої дальності (РСМД) коштів, якщо США вийдуть з цієї угоди. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку Путіна, США навмисно звинуватили Росію в порушенні договору про РСМД, щоб вийти з нього в односторонньому порядку. Він також зазначив, що багато країн розробляють такі ракети, проте тільки Москва і Вашингтон взяли на себе зобов'язання обмежити виробництво.

"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон вийде з ракетного договору, якщо РФ не виконає його умови протягом 60 днів.

У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Росії залишився останній шанс повернутися до дотримання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
 

 

США готують відправку військового корабля в Чорне море, - CNN Німеччина вітає рішення США відкласти вихід із договору про РСМД
Новини України Володимир ПутінСполучені Штати Америкиракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся