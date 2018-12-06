Путін погрожує наростити виробництво ракет при виході США з договору про РСМД

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що США спеціально звинуватили Росію в порушенні договору

Російська Федерація активізує виробництво заборонених договором про ракети середньої і малої дальності (РСМД) коштів, якщо США вийдуть з цієї угоди. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку Путіна, США навмисно звинуватили Росію в порушенні договору про РСМД, щоб вийти з нього в односторонньому порядку. Він також зазначив, що багато країн розробляють такі ракети, проте тільки Москва і Вашингтон взяли на себе зобов'язання обмежити виробництво.

"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон вийде з ракетного договору, якщо РФ не виконає його умови протягом 60 днів.

У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Росії залишився останній шанс повернутися до дотримання договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

