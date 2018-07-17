Путін погрожує негативною реакцією у випадку вступу України до НАТО

Путін заявив що Росія відреагує "вкрай негативно" на вступ України чи Грузії до НАТО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі вступу України чи Грузії до НАТО, то Росія відреагує "вкрай негативно". Про це він заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News.

Путін заявив що це може стати прямою загрозою для національної безпеки РФ.

"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів - це загроза. І реакція буде вкрай негативною", - сказав Путін.

Нагадаємо, Путін заявив що Росія не втручалась до проведення виборів у США. Він відхилив звинувачення що Москва зібрала компромат на опонента Дональда Трампа - Хіларі Клінтон.