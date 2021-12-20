Дуда объяснил, почему Путин решил сейчас поставить ультиматум НАТО

Президент Польши Анджей Дуда оценил поведение президента России Владимира Путина в отношении НАТО. Когда одно большое государство озвучивает улитиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление польского лидера на брифинге с президентами Украины и Литвы.

Он отметил, что Путин или находится в такой ситуации, когда ему очень надо продемонстрировать имперскую силу России, или он пришел к выводу, что запад НАТО переживает момент слабости, во время которого они согласятся на такой ультиматум.

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем выучить важные уроки и если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно большое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война", - заявил он.

По его словам, нужно посмотреть на историю и не соглашаться на такие ультиматумы.

"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить ту сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", - заявил президент Польши.