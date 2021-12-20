Президент Литвы - к России: попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемыми в Европе
Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Своими действиями Россия пытается давить на Украину. Так она создает угрозу между тесными связями Украины с ЕС и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление литовского лидера на брифинге с президентами Украины и Польши.
По его словам, никто не имеет права накладывать вето и влиять на решения независимых государств.
"У нас очень четкий сигнал: последствия будут очень тяжкие для РФ и все попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемыми в 21 веке в Европе. У Европы очень плохой опыт и она переживает тяжкие последствия 20 века после пакта Молотова-Риббентропа и невозможно, чтобы это повторилось в 21 веке", - заявил он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины-фундаментальный вопрос.