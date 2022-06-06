Путин угрожает "бить туда, куда еще не бил". Данилов ему ответил

Угрозы президента России Владимира Путина "бить туда, куда еще не бил" направлены на срыв поставок западных вооружений в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала" .

"У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его "страшилки"", - отметил он.

По его словам, Путин хочет, чтобы Украина не получила оружие, сдалась и подписала капитуляцию. Но Данилов уверен, что именно Россия должна подписывать капитуляцию.

"Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами наносить повреждения любому нашему городу, к сожалению, это факт", - добавил он.