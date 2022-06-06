Путін погрожує "бити туди, куди ще не бив". Данілов йому відповів

Погрози президента Росії Володимира Путіна "бити туди, куди ще не бив" спрямовані на зрив поставок західних озброєнь в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 канали" .

"У нас йде війна. Я не знаю, до чого призводять ці його "лякалки"", - зазначив він.

За його словами, Путін хоче, щоб Україна не отримала зброю, здалася і підписала капітуляцію. Але Данілов впевнений, що саме Росія повинна підписувати капітуляцію.

"Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", - додав він.