Путин угрожает "бить туда, куда еще не бил". Данилов ему ответил
Угрозы президента России Владимира Путина "бить туда, куда еще не бил" направлены на срыв поставок западных вооружений в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "24 канала".
"У нас идет война. Я не знаю, к чему приводят эти его "страшилки"", - отметил он.
По его словам, Путин хочет, чтобы Украина не получила оружие, сдалась и подписала капитуляцию. Но Данилов уверен, что именно Россия должна подписывать капитуляцию.
"Это моя публичная позиция. А то, что Путин может своими ракетами наносить повреждения любому нашему городу, к сожалению, это факт", - добавил он.
Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что если Запад будет поставлять Украине необходимые вооружения, то Россия будет бить по тем объектам, по которым пока не бьет. Он также заявил, что поставки оружия только затягивают войну против Украины.
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