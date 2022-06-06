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Путін погрожує "бити туди, куди ще не бив". Данілов йому відповів

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 20:26
Путін погрожує "бити туди, куди ще не бив". Данілов йому відповів Фото: Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Погрози президента Росії Володимира Путіна "бити туди, куди ще не бив" спрямовані на зрив поставок західних озброєнь в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 канали".

"У нас йде війна. Я не знаю, до чого призводять ці його "лякалки"", - зазначив він.

За його словами, Путін хоче, щоб Україна не отримала зброю, здалася і підписала капітуляцію. Але Данілов впевнений, що саме Росія повинна підписувати капітуляцію.

"Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Путін заявив, що якщо Захід буде поставляти Україні необхідні озброєння, то Росія буде бити по тих об'єктах, по яких поки не б'є. Він також заявив, що поставки зброї лише затягують війну проти України.

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