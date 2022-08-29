Путин уговаривал Эрдогана не участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев
Президент РФ Владимир Путин всеми методами пытался отговорить мировых лидеров от участия в саммите Крымской платформы. В частности, российский президент уговаривал отказаться от этой идеи лидера Турции Реджепа Эрдогана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в интервью "Крым.Реалии"
Он рассказал, что Нигер и Республика Конго в последний момент отказались от саммита. Также в саммите планировала участвовать Гана, однако по "техническим причинам" не смогла.
Джемилев отметил, что участие этих стран важно, "поскольку Россия какими только методами не пыталась отказать всех, вплоть до шантажа и угроз".
В частности, по словам лидера крымских татар, российский президент уговаривал Эрдогана отказаться от участия в Крымской платформе, а взамен пообещал открыть поток туристов в Турцию.
"Мне рассказывали, что пути говорил Эрдогану: мол, откроем поток туристов, расширим торговлю, лишь бы Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же (в Крыму - ред.) мои родственники живут; я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом Украина - наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он. И в этот раз он сам выступил с хорошей речью", - сообщил Джемилев.
Напомним, 23 августа состоялся саммит Крымской платформы в формате онлайн. Мероприятие объединило более 60 участников из разных стран.
После саммите у президента Эрдогана выступили за возвращение Крыма Украине.