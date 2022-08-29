Путін умовляв Ердогана не брати участь у саміті Кримської платформи, - Джемілєв

Президент РФ Володимир Путін усіма методами намагався відмовити світових лідерів від участі у саміті Кримської платформи. Зокрема, російський президент умовляв відмовитися від цієї ідеї лідера Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва в інтерв'ю " Крим.Реалії "

Він розповів, що Нігер та Республіка Конго в останній момент відмовилися від саміту. Також у саміті планувала брати участь Гана, проте з "технічних причин" не змогла.

Джемілєв зазначив, що участь цих країн важлива, "оскільки Росія якими тільки методами не намагалася відмовити всіх, аж до шантажу та погроз".

Зокрема, за словами лідера кримських татар, російський президент умовляв Ердогана відмовитися від участі у Кримській платформі, а натомість пообіцяв відкрити потік туристів до Туреччини.

"Мені розповідали, що шляхи говорив Ердогану: мовляв, відкриємо потік туристів, розширимо торгівлю, аби Туреччина не брала участі в саміті. А Ердоган каже: там же (в Криму - ред.) мої родичі живуть; я потім скажу їм, що обміняв їх на туристів? І потім Україна — наш сусід, а по Корану сусіди мають один одному допомагати, сказав він. І цього разу він сам виступив з гарною промовою», — повідомив Джемілєв.