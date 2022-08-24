У Эрдогана выступили за возвращение Крыма Украине и назвали свое видение деоккупации

Незаконно захваченный полуостров Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинской и российской сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калина в интервью CNN.

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной)", - заявил он.

Стоит отметить, что вчера, выступая на саммите Крымской платформы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что полуостров Крым должен быть возвращен Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина без участия других государств будет решать, каким образом освобождать Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.