UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін цинічно заперечує плани Росії будь-кого поглинати

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Кремля Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора під час прес-конференції.

"Росія не має зацікавленості будь-кого "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив він після переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

За його словами, поширення таких чуток нібито "є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".

Зазначимо, ще минулого року Росія та Білорусь домовилися про створення так званої Союзної держави, яка є "наддержавним утворенням". Наприкінці червня 2022 року російський та білоруський диктатори узгодили всі питання щодо його формування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 22 листопада близько двох тисяч населених пунктів України було окуповано Росією, і ЗСУ необхідно звільнити їх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь