Путин цинично отрицает планы России кого-либо поглощать

Глава Кремля Владимир Путин заверил, что Россия якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в том числе Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора в ходе пресс-конференции.
"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил он после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.
По его словам, распространение таких слухов якобы "является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".
Отметим, еще в прошлом году Россия и Беларусь договорились о создании так называемого Союзного государства, которое является "надгосударственным образованием". В конце июня 2022 года российский и белорусский диктаторы согласовали все вопросы по его формированию.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на 22 ноября около двух тысяч населенных пунктов Украины были оккупированы Россией, и ВСУ необходимо освободить их.
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